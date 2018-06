Estrelas da Broadway fazem show em prol de famílias imigrantes separadas

Grandes estrelas da Broadway anunciaram nesta segunda-feira (25) um show em prol dos esforços para reunificar famílias imigrantes separadas pela política de tolerância zero do presidente Donald Trump.

Cantores e atores se apresentarão no sábado no Cooper Union, no bairro East Village de Nova York, como parte dos protestos organizados a nível nacional sob o lema "Families Belong Together".

Os participantes incluem Audra McDonald, seis vezes vencedora do prêmio Tony, a estrela de "Wicked" e "Glee" Idina Menzel, e Andrew Rannells, que venceu um Tony por "The Book of Mormon" e ganhou um papel na série de televisão da HBO "Girls".

Também terá a participação de Tina Fey, atriz de comédia conhecida por seu trabalho na TV em "Saturday Night Live" e "30 Rock."

Parte da série de beneficência "Show para os Estados Unidos" lançada no ano passado, o concerto de sábado arrecadará fundos para "El Otro Lado", "Texas Civil Rights Project" e outros grupos que trabalham na fronteira entre Estados Unidos e México.

Trump, que fez campanha com a promessa de frear a imigração ilegal, ordenou em maio a prisão de todos os que cruzarem a fronteira ilegalmente, uma decisão que separou centenas de crianças de seus pais.

Após uma indignação generalizada, sobretudo ao divulgarem uma gravação com o choro de crianças separadas de seus pais e imagens de menores em grandes jaulas, Trump disse que os Estados Unidos não separariam mais pais de seus filhos, mas ainda deterá famílias.

Mais de 2.300 crianças foram separadas de seus pais desde maio. Segundo o governo, 522 já foram reunidos com suas famílias e ainda há 2.053 detidos.