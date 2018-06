Príncipe William assistiu a goleada da Inglaterra apenas na reprise

O príncipe William, presidente honorário da Federação Inglesa de Futebol, não conseguiu assistir ao vivo na televisão a vitória de 6-1 da Inglaterra sobre o Panamá no domingo, pois estava viajando para a Jordânia.

O duque de Cambridge assistiu a reprise do jogo que classificou os ingleses para as oitavas de final da Copa do Mundo na residência de seu anfitrião, o príncipe Hussein bin Abdullah.

O herdeiro ao trono da Jordânia publicou fotografias em sua conta do Instagram no domingo à noite que mostra o príncipe William assistindo a reprise do jogo em Beit Al Ordon, a residência privada da família real da Jordânia no distrito oeste de Amã.

"Uma noite relaxante com Sua Alteza Real o Príncipe William, Duque de Cambridge, depois de seu primeiro dia em #NossaJordânia", escreveu Hussein na rede social.

"Assistindo a reprise da partida da Inglaterra que perdemos mais cedo", completou em outra mensagem.

William inicia na Jordânia uma viagem pela região, que o levará a uma visita histórica oficial a Israel e aos territórios palestinos.