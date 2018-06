Erdogan vence presidenciais turcas no primeiro turno, dizem autoridades

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito para um novo mandato no primeiro turno das eleições presidenciais, ao obter mais da metade dos votos, informaram as autoridades eleitorais da Turquia na madrugada de segunda-feira (noite de domingo no Brasil).

"O presidente Recep Tayyip Erdogan conseguiu a maioria absoluta de votos válidos", declarou o diretor do Alto Comitê Eleitoral (YSK), Sadi Guven, a jornalistas em Ancara, sem dar maiores detalhes.

A declaração do responsável do YSK foi comemorada na sede do partido do presidente turco, o AKP, segundo uma correspondente da AFP.

Güven indicou que 97,7% dos votos haviam sido registrados no sistema de informática do YSK, precisando que embora haja células a serem apuradas, elas não são suficientes para privar Erdogan da maioria absoluta.

O diretor do YSK não adiantou o resultado da votação, mas a agência de notícias estatal Anadolu afirmou que Erdogan ganhou a votação com cerca de 52,5% dos votos, segundo os resultados parciais após a recontagem de quase todas as células.

A Turquia celebrou neste domingo eleições presidenciais e legislativas, disputadas por Erdogan - que domina o cenário político turco há 15 anos - e uma oposição decidida a atravessar o seu caminho.