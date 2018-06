Ao menos 32 civis mortos em ataque no centro do Mali

Pelo menos 32 civis da minoria fulani morreram no centro do Mali em um ataque atribuído a caçadores chamados "dozo", indicou neste domingo à AFP a maior associação desta minoria do país africano.

"Foram os dozo (...) Chegaram no sábado na cidade de Koumaga (região de Mopti, centro). Cercaram a aldeia, isolaram os fulanis das outras comunidades e assassinaram friamente pelo menos 32 civis. Dez outros desapareceram", declarou o presidente da associação Tabila Pullaku, Abel Aziz Diallo.

Uma autoridade local afirmou que "dezenas de civis, incluindo crianças" foram mortos.

Nenhuma autoridade do Mali estava disponível no momento para comentar as informações.

Os confrontos são frequentes no centro de Mali entre fulanis, tradicionalmente criadores de animais, e as etnias bambara e dogon, que trabalham essencialmente com a agricultura.

Os fulanis denunciam regularmente que são alvos de violência em nome da luta contra os jihadistas, por grupos de caçadores tradicionais, tolerados ou incentivados pelas autoridades de acordo e o exército. Essas acusações são negadas pelo governo.