Não podemos deixar nosso país ser tomado por imigrantes ilegais, diz Trump

São Paulo, 22 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta sexta-feira a postura dura de seu governo contra a imigração ilegal. "Precisamos manter uma fronteira forte ao sul. Não podemos permitir que nosso país seja tomado por imigrantes ilegais, enquanto os democratas contam suas histórias falsas de tristeza e aflição, esperando que isso os ajude a vencer as eleições", afirmou ele, em sua conta no Twitter.



Além disso, Trump comentou em outra mensagem a situação no vizinho ao sul. "Oitenta por cento das exportações do México vêm para os Estados Unidos. Eles dependem totalmente da gente, o que está bem para mim", afirmou. "Eles de fato têm, porém, leis muito fortes de imigração. Os EUA têm leis imigratórias pateticamente fracas e ineficazes, que os democratas se recusam a consertar. Vamos falar com o México", disse.



(Gabriel Bueno da Costa)