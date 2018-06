Argentina recebe primeira parcelo do crédito do FMI

A Argentina recebeu 15 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI), primeira parcela de um crédito por 50 bilhões para enfrentar a crise cambial e estabilizar a economia, informou o Banco Central em comunicado.

Para enfrentar uma corrida cambial que começou no final de abril e que gerou uma desvalorização da moeda de quase 35% ao longo deste ano, o FMI fechou nesta semana um acordo com a Argentina.

Segundo o acordo, a metade dos 15 bilhões se destinarão ao apoio orçamentário e outra a operações com o Banco Central para estabilizar o mercado cambial.

Os restantes 35 bilhões estarão à sua disposição nos próximos três anos e Buenos Aires poderá acessá-los caso cumpra o programa econômico que se comprometeu a aplicar.

Na carta de intenções a Argentina se compromete a levar a zero em 2020 seu déficit fiscal, que no ano passado fechou em 3,9% do PIB.

Como previsão, foi incluída a cláusula que permite ao Estado elevar o gasto com planos sociais caso a pobreza, que em 2017 foi de 25%, aumente.