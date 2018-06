EUA pede apoio da Rússia para trégua na Síria

A embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, pediu à Rússia nesta sexta-feira para pressionar sua aliada Síria para que mantenha uma trégua no sudoeste do país, após um aumento dos confrontos nas zonas controladas pelos rebeldes.

Jordânia, Rússia e Estados Unidos concordaram no ano passado em delimitar uma zona para o fim das hostilidades que inclui as províncias de Deraa, Sueida e Quneitra.

"As violações do cessar-fogo pelo regime sírio no sudoeste da Síria devem acabar", afirma Haley em um documento, antes que a situação seja discutida na próxima quarta-feira pelo Conselho de Segurança.

"Esperamos que a Rússia faça a sua parte para respeitar e fazer cumprir o cessar-fogo que ajudou a estabelecer, e a usar a influência que tem para conter as violações do regime sírio e qualquer outra ação desestabilizadora no sudoeste da Síria e ao longo do país", acrescentou.