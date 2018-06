Wall Street fecha com leve recuperação do Dow Jones

A Bolsa de Nova York fechou a semana dispersa, em um mercado cercado pela força do setor petroleiro, pela debilidade das ações tecnológicas e pela incerteza no comércio mundial.

O índice industrial Dow Jones interrompeu oito sessões consecutivas de queda e avançou 0,49%, a 24.580,89 unidades. O tecnológico Nasdaq recuou 0,26%, a 7.692,82 unidades, e o S&P; 500 teve alta de 0,19%, a 2.754,88 unidades.

Os três índices perderam na semana: o Dow recuou 2,03%, o Nasdaq, 0,69%, e o S&P; 500, 0,89%.

As disputas comerciais entre os Estados Unidos e seus parceiros inquietaram investidores, mas "o mercado alertou que as medidas de represália são aplicadas a conta-gotas e a situação piorou", disse Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.

Ao mesmo tempo, a Opep decidiu aumentar sua produção, embora sem dar muitos detalhes específicos, e os preços dispararam 3,4% em Londres e 4,6% em Nova York.

Isso automaticamente aumentou a demanda de ações de empresas como Chevron (+2,05%) e ExxonMobil (+2,12%).

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos recuava levemente, a 2,895%, contra 2,897% de quinta-feira, e o a 30 anos caía a 3,038%, contra 3,044% da véspera.