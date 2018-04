Autoridades americanas capturam suspeito de ser atirador de Nashville

A polícia do estado do Tennessee prendeu, nesta segunda-feira (23), um homem suspeito de ser o atirador que matou quatro pessoas em um restaurante chamado Waffle House em Nashville, a capital musical americana.

"O suspeito de homicídio Travis Reinking está sob custódia. Foi preso há alguns instantes", tuitou o departamento de polícia de Nashville.

O homem de 29 anos foi preso após uma ampla busca. Autoridades cercaram uma área em volta da casa do atirador e do local do ataque, que deixou quatro mortos e dois feridos neste domingo.