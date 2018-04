Karadzic nega que tenha planejado uma limpeza étnica nos Bálcãs

EUA ordem que familiares do pessoal da embaixada deixem a Nicarágua

Acidente com ônibus deixa 36 mortos na Coreia do Norte

Mario Abdo vence as eleições presidenciais no Paraguai

