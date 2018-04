Trump pode condicionar Nafta a iniciativas do México de barrar imigração ilegal

São Paulo, 23 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que pode condicionar o novo acordo do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta) a iniciativas da parte do México para impedir que imigrantes ilegais atravessem a fronteira entre os dois países.



Em sua conta no Twitter, Trump reforçou a importância de aprovar o financiamento para construção do muro na fronteira, promessa de sua campanha presidencial, e disse ainda que instruiu a secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, a barrar a entrada de grandes caravanas nos EUA.



"É uma desgraça. Somos o único país no mundo que é tão ingênuo", escreveu o presidente. "Nosso país não pode aceitar o que está acontecendo!". (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)