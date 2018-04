Comunicado do Business Wire :Reed Sinopharm Exhibitions

Com uma área de exposição de mais de 200.000 m² neste ano, a Bakery China 2018, irá ocorrer de 9 a 12 de maio, devendo atrair mais de 2.100 expositores de todo o mundo.

Como importante indicador do robusto crescimento da China no setor de panificação, a Bakery China (www.bakerychina.com) foi lançada 21 anos atrás e se desenvolveu como a maior exposição do mundo nesta área. Como organizadores deste evento de impacto e alto perfil, a China Association of Bakery & Confectionery Industry (CABCI) e a Bakery China Exhibitions Co., Ltd. darão as boas vindas a mais de 140.000 visitantes profissionais de mais de 110 países e regiões no Novo Centro de Exposições Internacionais de Xangaià Bakery China 2018, onde cada participante irá experimentar de fato a vibrante prosperidade e inovação da indústria de panificação da China.

A indústria de panificação da China, que vem experimentando um rápido crescimento desde o fim do último século, teve um impulso na taxa de crescimento médio de 20% entre 2003 e 2016, emergindo como líder global na indústria. Nos próximos meses, é esperado que o país se torne o maior produtor e consumidor de produtos de panificação. Segundo as estatísticas sobre empresas de panificação referente à escala projetada pelo governo através da Agência Nacional de Estatísticas da China, em 2017, a produção de panificadoras e confeitarias da China (incluindo pastelaria / pães, biscoitos, chocolates, bebidas congeladas, macarrão instantâneo e doces) totalizou 35,899 milhões de toneladas, com uma receita operacional principal de RMB 743,178 bilhões, e um crescimento de ano a ano de 8,29%.

Como indicado pela CABCI, com base em uma população de 1,37 bilhão, o consumo anual per capita de pães na China em 2017 foi apenas 4,4 kg. Comparada a uma média de 10 kg na Coreia do Sul, mais de 20 kg no Japão e acima de 70-80 kg nos EUA e países na Europa Ocidental, é óbvio que a China possui um grande potencial de crescimento e expansão. A rápida urbanização e diversificação do regime alimentar das pessoas serão os fatores chave para o crescimento da indústria de panificação na China.

Bakery China 2018 Christine Jiang, +86-10-8219 1892 li.jiang@bakerychina.com

