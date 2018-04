Após protestos violentos, presidente da Nicarágua revoga lei de reformas

Manágua, 22 - O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, revogou um pacote de reformas sobre a seguridade social após protestos violentos sacudirem o país durante cinco dias consecutivos.



A decisão foi comunicada em um discurso transmitido pela televisão. "Estamos revogando, cancelando, colocando de lado a resolução", disse. Um novo projeto deve ser apresentados após negociações com líderes trabalhistas e empresariais, acrescentou.



O presidente também disse que convidará o cardeal nicaraguense Leopoldo José Brenes e os bispos do país a se juntarem à mesa de negociação.



Apesar do ato, ainda não se sabe se o clima na ruas vai melhorar. Segundo um organização dos direitos humanos, o conflito deixou pelo menos 25 mortos nos últimos dias, entre eles um jornalista. Fonte: Dow Jones Newswires.