Eleição em pequena região da Itália é observada de perto

Roma, 22/04/2018, 22 - A eleição em uma das menores regiões da Itália está sendo observada, no que se refere a qualquer mudança na percepção dos eleitores, diante da luta de políticos em Roma para formar uma governo. Moradores de Molise, uma região do sul que é uma das menos populosas da Itália, votam neste domingo para governador e representantes regionais.



A eleição parlamentar nacional de 4 de março resultou em impasse político, com o populista 5-Star Movement e um bloco de centro-direita emergindo como grande vencedores, mas cada um sem votos suficientes para governar sozinho.



O presidente italiano Sergio Mattarella tentou, até agora sem sucesso, ver quais os partidos podem estar dispostos a uma parceria, em uma coalizão sólida o suficiente para comandar a maioria no Parlamento.



(Associated Press)