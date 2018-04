Situação para venezuelanos é dramática também na fronteira brasileira

A crise humanitária dos refugiados venezuelanos se tornou questão de Estado para países sul-americanos, inclusive, no Brasil, onde também já tomou há tempos contorno de muitos dramas. Os números não são oficiais, mas estima-se que cerca de 3 milhões já deixaram a Venezuela e partiram para fronteiras vizinhas. No Brasil, existem posições antagônicas sobre como lidar com a entrada dos moradores do país vizinho. No dia 13 deste mês, o governo do Roraima entrou com ação no Supremo pedindo para a União fechar temporariamente a fronteira com a Venezuela. Segundo a governadora Suely Campos (PP), o estado não está conseguindo administrar a grande quantidade de imigrantes e a situação está ficando caótica em algumas cidades. Ela estimou que diariamente entram de 500 a 700 venezuelanos em Roraima.





“A ação foi feita no sentido de efetivar o controle da fronteira, (conseguir) recursos para nosso estado e fechar temporariamente a fronteira. Como podemos deixar entrar mais venezuelanos se nós não podemos organizar nem os que estão aqui?”, afirmou a governadora. Na ação, o governo de Roraima alegou que é o estado mais pobre da federação e não tem condições de oferecer serviços obrigatórios, como saúde e educação, diante do “aumento descontrolado do fluxo migratório”.A ministra do STF Rosa Weber deu 30 dias para que a União se manifeste sobre a ação movida pelo governo de Roraima, mas o presidente Michel Temer (MDB) indicou em entrevista durante a Cúpula das Américas que o fechamento da fronteira seria “incogitável”, avaliando que a medida poderia ser tratada como violação dos direitos humanos e rompimento de tratados internacionais.“O Brasil não fecharia fronteiras e nem espero que o Supremo venha a decidir dessa maneira. Ao contrário, quando fomos lá nós dissemos: haverá fiscalização, até produzimos carteira de identidade provisória para os refugiados, até por proposta da procuradora-geral da República. Então, fechar fronteira é incogitável”, afirmou Temer.A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contra o pedido de fechamento da fronteira com a Venezuela. O vice-procurador Luciano Mariz Maia enviou documento ao STF afirmando que a medida violaria acordos assumidos pelo Brasil. A PGR reconhece que o aumento significativo no fluxo migratório tem um impacto grande, mas ressalta que a proteção a refugiados no Brasil é delimitada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.“O fechamento da fronteira ofende frontalmente tanto a proteção aos refugiados quanto a política brasileira de migração, resultando no aumento do ingresso irregular e na permanência clandestina desses indivíduos, o que agravaria a situação social na região”, escreveu o vice-procurador.Nesta semana, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, também garantiu que seu país não pensa em fechar a fronteira com a Venezuela, apesar de implantar um controle rigoroso para a entrada de imigrantes. O país recebe cerca de 40 mil pessoas por dia.“Cada país tem seus problemas particulares em suas fronteiras, neste caso com a Venezuela. Optamos por ter um controle mais rigoroso e neste momento estamos implementando um registro de todos os venezuelanos que entram na Colômbia, que é um número expressivo”, explicou Santos. Segundo ele, o fechamento de fronteira é uma decisão extrema que só deve ser usada em situações extremas.Nos últimos meses, muitos venezuelanos tentam autorização para se mudar para o Chile – país que está um pouco mais distante da Venezuela, separado territorialmente pela Colômbia e pelo Peru. O consulado do Chile em Caracas tem recebido milhares de pessoa que pedem um visto especial para viver no país. No início do mês, o governo chileno anunciou novas medidas para a concessão de vistos especiais para pessoas interessadas em morar no país.A documentação “especial” foi percebida mais como uma barreira do que uma concessão para que venezuelanos escapem da crise econômica. No site do Ministério das Relações Exteriores se esclarece que o visto de “responsabilidade democrática” é para aqueles que queiram morar no Chile, ficando isentos os venezuelanos que queiram entrar no país apenas para fazer turismo. O fluxo para o Chile é crescente. De 8.001 migrantes em 2014, se passou para 84.586 em 2017, segundo o Ministério do Interior chileno.