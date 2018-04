Intérprete de 'Mini-Me', ator Verne Troyer morre aos 49 anos

O ator Verne Troyer, mais conhecido pelo papel de Mini-Me nos filmes de "Austin Powers", faleceu aos 49 anos, segundo uma postagem publicada em suas contas nas redes sociais neste sábado (21).

Embora a causa da morte não tenha sido revelada, uma publicação fez referência a um "momento recente de adversidade" do ator com a depressão.

"Com o passar dos anos, ele lutou e venceu, lutou e venceu, lutou e batalhou mais algumas vezes, mas infelizmente desta vez foi demais", acrescentou o texto.

"A depressão e o suicídio são questões muito sérias. Nunca se sabe o tipo de batalha que alguém trava dentro de si. Sejamos gentis uns com os outros. E saiba que nunca é tarde demais para pedir ajuda", emendou.

Troyer foi hospitalizado no começo deste mês para se submeter a um tratamento não revelado. Há um ano, durante internação anterior, o ator falou de seus problemas com álcool.

"É com grande tristeza e com os corações pesarosos que escrevemos que Verne faleceu hoje", acrescentou o texto.

Medindo apenas 81 centímetros, Verne era um dos homens mais baixos do mundo. Sofria de acondroplastia, um tipo de nanismo. Ele estreou no 'show business' como dublê em "Ninguém segura este bebê" (1994).

Além do sucesso no papel do malvado "Mini-Me" no primeiro filme da série cômica Austin Powers, "Austin Powers, o agente Bond cama", Troyer também ficou conhecido por interpretar o personagem Grampo em "Harry Potter e a Pedra Filosofal".

"Verne era um indivíduo extremamente afetuosos. Ele queria fazer todo mundo sorrir, ficar feliz e rir. Ele ajudava ao máximo possível todos que precisavam", prosseguiu a postagem.

"Ele inspirou pessoas ao redor do mundo com sua motivação, determinação e atitude", concluiu o texto.