Ex-presidentes, familiares e amigos se despedem de Barbara Bush

Ex-presidentes, familiares e amigos se reuniram neste sábado (21) para dar um último adeus a Barbara Bush, a matriarca de uma das mais proeminentes dinastias políticas dos Estados Unidos, em uma cerimônia fúnebre no estado do Texas.

Bush - mulher do 41º presidente americano e mãe do 43º - morreu na terça-feira em sua casa no Texas aos 92 anos, cercada por sua família.

A cerimônia, fechada para convidados na igreja episcopal de St. Martin, em Houston, contou com a presença de quatro ex-presidentes, George H.W. Bush - marido de Barbara de 93 anos -, o filho deles George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama, assim como outros altos funcionários.

A primeira-dama Melania Trump esteve presente, mas seu marido, o presidente Donald Trump, ficou em Washington "para evitar interrupções provocadas por um aumento da segurança", segundo a Casa Branca.

"Meus pensamentos e orações se voltam para a família Bush", escreveu no Twitter, afirmando que acompanharia toda a cerimônia pela televisão.

"Foi uma honra viajar a Houston para apresentar minhas condolências por Barbara Bush", afirmou a primeira-dama em declaração.

"Barbara Bush preencheu nossas vidas com sorrisos e alegrias", lembrou seu filho Jeb, ex-governador da Flórida e ex-candidato à Presidência.

Conhecida por seu característico colar de pérolas falsas - lembrado por Jeb em um sua fala - e seus comentários agudos sobre a vida em Washington, Barbara foi em muitos sentidos mais popular que seu marido e seus filhos.

"Era inteligente, forte, divertida e lutadora", disse Susan Baker, mulher do secretário de Estado chefe de equipe de George H. W. Bush, James Baker.

Barbara Pierce nasceu em 1925 no estado de Nova York e, aos 16 anos, conheceu George H. W. Bush, com quem se casou três anos mais tarde. Ela dizia que ele foi o primeiro homem a lhe beijar.

Inscrita no imaginário coletivo americano com seus gestos doces, seus cabelos brancos, o colar de pérolas e o estilo formal, ela era apreciada em todos os espectros políticos.

Ela deixa o marido, cinco filhos, 17 netos e sete bisnetos.