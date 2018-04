Miguel Diaz-Canel recebe Nicolás Maduro em primeiro ato como presidente de Cuba

Havana -, 21 - Em sua primeira atividade oficial, o novo presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, recebeu hoje a visita do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Realizada no Palácio da Revolução, a cerimônia contou com a presença das primeiras-damas Cilia Flores, da Venezuela, e Lis Cuesta, de Cuba.



Raúl Castro, que deixou o comando da ilha nesta semana, não compareceu à reunião com o presidente da Venezuela.



Maduro foi o primeiro líder de outro país a se reunir com Diaz-Canel e a expectativa é de que, na próxima segunda-feira, o presidente boliviano Evo Morales chegue à Cuba. Fonte: Associated Press.