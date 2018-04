Ação antiterrorista frustra atentado na Rússia e mata 9 no Daguestão

Nove rebeldes que preparavam um atentado na Rússia morreram neste sábado (21) no Daguestão, uma república instável no Cáucaso russo, anunciou em um comunicado o Comitê Nacional Antiterrorista.

Uma operação "antiterrorista" foi lançada neste sábado em Derbent, Daguestão, depois que a polícia recebeu informação sobre uns "bandidos" que estavam escondidos na cidade. Segundo as autoridades, eles planejavam cometer um "ataque terrorista" no Dia do Trabalho, em 1º de maio, feriado na Rússia, segundo o comunicado.

"Nove bandidos foram neutralizados após curtos tiroteios" com a Polícia, acrescentou.

Um oficial das Forças Especiais ficou ferido durante a operação, prosseguiu a fonte.

A vizinha Chechênia, assim como o Daguestão, cuja população é predominantemente muçulmana, estão entre as regiões mais pobres e instáveis da Rússia.

Desta forma, costuma ser alvo habitual de ataques muitas vezes reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), ao qual a rebelião armada islamita no Cáucaso russo jurou lealdade em junho de 2015.