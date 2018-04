UE saúda etapa positiva com o fim dos testes nucleares de Pyongyang

A União Europeia saudou neste sábado uma etapa positiva depois do anúncio de Pyongyang sobre o fim dos testes nucleres e de mísseis intercontinentais.

O anúncio feito pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, indica sua vontade de respeitar "suas obrigações internacionais" e de acatar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, escreveu, em um comunicado, a representante da diplomacia da UE, Federica Mogherini.

Kim Jong Un anunciou a suspensão dos testes nucleares e de mísseis, assim como o fechamento das instalações de provas atômicas, informou neste sábado a agência de notícias norte-coreana KCNA.

"A partir de 21 de abril, a Coreia do Norte deterá seus testes nucleares e seus lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais. Pyongyang "fechará as instalações de testes nucleares no norte do país para demonstrar sua promessa de suspender os testes nucleares", confirmou a agência sul-coreana Yonhap.