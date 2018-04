Democratas do Comitê de Relações Exteriores se opõem à indicação de Pompeo

Washington, 20 - O senador democrata Chris Coons, de Delaware, anunciou nesta sexta-feira que não vai apoiar a indicação de Mike Pompeo como secretário de Estado, o que deve inviabilizar a recomendação do diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) dentro do Comitê de Relações Exteriores da Casa.



A sabatina dele no Comitê está marcada para a noite de segunda-feira. Com o anúncio de Coons, todos os democratas no colegiado declararam que vão se opor à indicação de Pompeo. Eles se juntam a um republicano - Rand Paul, de Kentuchy - no voto contrário ao diretor da CIA.



Mesmo com a oposição do Comitê de Relações Exteriores, os procedimentos do Senado liberam a votação da indicação de Pompeo ao Plenário, onde a matemática é mais favorável e ele provavelmente será confirmado.



Os republicanos detêm uma pequena maioria de 51-49 no Senado, e o senador John McCain, do Arizona, está em casa em busca de tratamento contra o câncer e tem faltado a votações importantes.



Ainda assim, governo e aliados no Congresso esperam o apoio de Democratas de estados em que Trump venceu em 2016, de olho na reeleição em novembro. No início desta semana, a democrata Heidi Heitkamp, de Dakota do Norte, manifestou voto favorável a Pompeo. Fonte: Dow Jones Newswires.



(Estadão Conteúdo)