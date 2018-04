Trump diz que suspensão de testes da Coreia do Norte é uma 'notícia muito boa'

São Paulo, 20 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou em seu perfil no Twitter a notícia de que a Coreia do Norte suspendeu os testes nucleares e de mísseis de longa distância. De acordo com ele, o anúncio realizado por Pyongyang é uma "notícia muito boa" tanto para o país asiático quanto para todo o mundo.



"A Coreia do Norte concordou em suspender todos os testes nucleares e em fechar um grande local de realização de testes. Essa é uma notícia muito boa para a Coreia do Norte e para o Mundo - grande progresso! Aguardo ansiosamente pelo nosso encontro", disse o presidente americano, fazendo referência à reunião com Kim Jong-un, que pode ocorrer entre o fim de maio e o início de junho, em um local ainda não definido.



Na quarta-feira, durante coletiva de imprensa concedida com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, Trump afirmou que fará todo o possível para que o encontro com o líder norte-coreano seja bem-sucedido. "Vou me encontrar nas próximas semanas com Kim Jong-un para discutir a desnuclearização da Península Coreana. Vou fazer tudo o que for possível para que o encontro seja bem-sucedido. Não queremos repetir erros de governos anteriores", afirmou o republicano.



(Victor Rezende)