Wall Street tem sessão tensa e fecha em baixa

Wall Street fechou no vermelho nesta sexta-feira, abalada por uma fraqueza no setor tecnológico e certo nervosismo frente à alta das taxas de juros no mercado de títulos.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,82%, a 24.462,94 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq cedeu 1,27%, a 7.146,13 unidades. O S&P; 500 teve queda de 0,85%, a 2.670,14.

Contudo, graças a dois dias de fortes altas no começo da semana, o Dow Jones teve uma alta semanal de 0,42%, o Nasdaq de 0,56% e o S&P; 500 de 0,52%.

Na sexta-feira, a Bolsa de Nova York foi abalado pelo recuo do setor da tecnologia, provocado especialmente pela Apple. A ação da empresa caiu 4,10%, enquanto relatórios de analistas alertaram para a queda nas vendas de iPhones.

A GE, que anunciou resultados trimestrais sólidos e manteve sua meta financeira atual, fechou em alta de 3,93%.

O rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos saltou ao seu maior nível desde de janeiro de 2014 e chegou a 2,958%, contra 2,910% de quinta-feira. A taxa a 30 anos rondava a 3,145%, ante 3,098% da véspera.