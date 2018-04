GE mantém planos para 2018, apesar de forte prejuízo no 1º trimestre

A gigante General Electric (GE) relatou, nesta sexta-feira (20) prejuízo de 1,2 bilhão de dólares no primeiro trimestre do ano, após enfrentar acusações judiciais. Suas ações tiveram alta apesar disso, porque os lucros operacionais superaram as expectativas dos analistas.

A empresa, abalada pelo desempenho dos negócios no setor de petróleo e gás, reservou 1,5 bilhão de dólares para encargos por processos e pela descontinuação de seu negócio de hipotecas nos Estados Unidos, WMC.

A receita aumentou 6,7%, a 28,7 bilhões de dólares. A GE relatou lucro em todas as divisões, exceto óleo e gás. A empresa também reafirmou seu prognóstico para 2018.

"O primeiro trimestre é um passo adiante na execução de nosso plano para 2018, e estamos vendo sinais de progresso", disse o CEO John Flannery.

Desde que ele assumiu o cargo no ano passado, a GE cortou custos, racionalizou a direção, reduziu dividendos e modificou a compensação dos funcionários.

O setor energético foi abalado pela desaceleração da demanda de turbinas de gás - em parte devido à expansão das energias renováveis.