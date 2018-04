Justiça dos EUA vai repassar cópia de memorandos de Comey para comitês da Câmara

Washington, 19 - Após meses de resistência, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos concordou em fornecer a três comitês da Câmara cópias de vários memorandos escritos pelo ex-diretor do FBI James Comey, segundo uma fonte próxima do assunto.



Comey, que está em uma turnê publicitária para promover o livro "A Higher Loyalty" (Uma lealdade superior, em tradução livre), revelou no ano passado que havia escrito os memorandos depois de conversas com o presidente Donald Trump, que pouco tempo depois o demitiu.



A medida ocorre ao mesmo tempo em que os republicanos da Câmara aumentaram as críticas ao departamento, ameaçando intimar funcionários, entre os quais o vice-procurador-geral, Rod Rosenstein.



Os funcionários da Justiça americana permitiram que alguns legisladores visualizassem os memorandos, mas nunca forneceram cópias aos comitês da Câmara. Fonte: Associated Press.



(Estadão Conteúdo)