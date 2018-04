Cuba diz que Rússia e China parabenizaram novo presidente do país

Havana, 19 - Rússia e China estão entre os países que parabenizaram Cuba após o anúncio de Miguel Diaz-Canel como o novo presidente do país, enquanto os Estados Unidos expressaram "decepção" com o evento. De acordo com a mídia estatal cubana, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou o novo presidente cubano e agradeceu a Raul Castro pelos muitos anos de cooperação entre os dois países.



A mídia oficial de Cuba também informou que o presidente da China, Xi Jinping, reafirmou a importância da amizade entre os dois países e expressou interesse em laços mais profundos.



No entanto, o Departamento de Estado americano afirmou que os cidadãos cubanos "não tinham poder real para afetar o resultado", em um movimento que a porta-voz Heather Nauert chamou de "transição antidemocrática" que levou Díaz-Canel à presidência. Segundo ela, os EUA não ficaram surpresos com o resultado, mas sim "desapontados". Fonte: Associated Press.