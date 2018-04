Cuba confirma Miguel Díaz-Canel como novo presidente, no lugar de Raúl Castro

Havana, 19 - A Assembleia Nacional de Cuba confirmou hoje Miguel Díaz-Canel, um burocrata de 57 anos, como novo presidente do país. Díaz-Canel substitui Raúl Castro, que está com 86 anos e continuará como líder do Partido Comunista.



A confirmação veio um dia depois de o legislativo cubano aprovar a nomeação de Díaz-Canel como único candidato à presidência. Fonte: Associated Press.