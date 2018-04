Press Release from Business Wire : Fenox Venture Capital

A Startup World Cup anunciou hoje os palestrantes e julgadores do Startup World Cup 2018 Global Grand Finale, que será realizada no Marriott Marquis de São Francisco, no dia 11 de maio de 2018. A Startup World Cup deste ano começou com 30 competições regionais, no Brasil, no último mês de agosto e circulará o globo até o final de abril. Os vencedores das competições regionais concorrerão a um prêmio de investimento de US$ 1.000.000 no evento Grand Finale.

A Startup World Cup é organizada pela Fenox Venture Capital, uma firma de capital de risco global, baseada no Vale do Silício. O evento Grand Finale reunirá as startups e os mais famosos palestrantes e julgadores da comunidade tecnológica para um dia inteiro de networking e competição, com um público esperado de mais de 2.500 participantes. As startups têm origens na América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e Austrália, e representam tecnologias que vão de AI e IoT à ciência da vida e tecnologia médica.

Os principais palestrantes em destaque durante a Startup World Cup 2018 Grand Finale são :

-- Reid Hoffman, diretor executivo fundador da LinkedIn; parceiro da Greylock Partners

-- John Chambers, ex-diretor executivo da Cisco; fundador da JC2 Ventures

-- Adam Cheyer, co-fundador da Siri

-- Ron Conway, fundador da SV Angel

-- Vinod Khosla, co-fundador da Sun Microsystems; fundador da Khosla Ventures

-- Marc Randolph, co-fundador da Netflix

-- Jay Vijayan, ex-diretor de informações da Tesla

O vencedor da Startup World Cup deste ano será selecionado por um painel de julgadores investidores de alto nível, incluindo Geoff Ralston, da Y Combinator, Ashley Carroll, da Social Capital, Adeo Ressi, do Founder Institute, e Nina Achadjian, da Index Ventures, entre outros.

Sobre a Fenox Venture Capital

A Fenox Venture Capital é uma firma de capital de risco global localizada no Vale do Silício que investiu em mais de 120 empresas. A Fenox VC alavanca a sua rede internacional, que abrange os EUA, Ásia e Europa, para apoiar a expansão global das empresas do seu portfólio. Leia mais sobre a Fenox VC em www.fenoxvc.com.

Imprensa

