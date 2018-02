Francesa presta queixa por estupro em Tibau do Sul

Uma cidadã francesa prestou queixa por estupro em uma delegacia de Tibau do Sul, a 70 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, anunciou nesta sexta-feira (16) à AFP uma fonte da Polícia Civil.

"Uma cidadã francesa compareceu na terça-feira na delegacia e prestou queixa por um crime de caráter sexual. Uma investigação foi aberta", explicou Valdo Pimentel, diretor regional da Polícia Civil potiguar, sem revelar a identidade da vítima.

Segundo o portal de notícias G1, a vítima é uma "consulesa".

A embaixada da França em Brasília não quis se pronunciar, explicando querer "preservar a vítima, sua identidade, sua segurança e sua intimidade, assim como a investigação da Polícia".

Citado pelo G1, o delegado Luciano Augusto, encarregado do caso, explicou que a vítima disse ter sido violentada em uma casa de amigos que a hospedaram durante o carnaval.

"Ela relatou que o crime aconteceu por volta das 2h. Ela estava dormindo em um quarto quando um homem entrou e jogou água nela. Foi quando ele a violentou. Não houve reação. O casal que estava na casa não percebeu o que estava acontecendo", relatou o delegado.

Tibau do Sul é famosa pela praia de Pipa, que atrai muitos turistas por ser considerada uma das mais belas do Brasil.