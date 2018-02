Press Release from Business Wire : Yamaha Motor Co., Ltd.

A Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO: 7272) (ISIN: JP3942800008) está ativamente envolvida em atividades de corrida em todo o mundo para desenvolver tecnologias e equipes sob três princípios centrais: aumentar o valor da marca Yamaha, adquirir tecnologias avançadas e promover a disseminação saudável de corridas de motocicletas.

Na última temporada do MotoGP, a Yamaha conquistou sua 500.ª vitória do Grande Prêmio desde que começou a competir no Campeonato Mundial em 1961. Além disso, a equipe oficial do Campeonato Mundial de Resistência (Endurance World Championship, EWC) da GMT94 Yamaha conquistou o título do EWC no final da competição de 8 horas de Suzuka da série, em que a equipe Yamaha Factory Racing Team também obteve vitória pelo terceiro ano consecutivo.

A Yamaha vai competir mais uma vez em 2018 com o objetivo de superar as conquistas do ano passado, colocando Maverick Viñales e Valentino Rossi na equipe Movistar Yamaha MotoGP no MotoGP, equipes em vários campeonatos mundiais como WorldSBK e MXGP, além de participações em campeonatos regionais e locais. Com iniciativas como essas, a Yamaha se esforçará para melhorar a competitividade de suas motos de corrida e adquirir tecnologias novas e avançadas para implementar em seus produtos.

A Yamaha dá continuidade a seus esforços dos últimos anos para criar uma estrutura escalonada que leve jovens pilotos de corridas locais ao Campeonato Mundial de MotoGP, incluindo seu programa de parceria com Valentino Rossi para descobrir e desenvolver jovens pilotos. Essa abordagem continuará este ano em nível global, e a Yamaha prestará seu total apoio a jovens pilotos em vários países. Fique atento às grandes novidades da Yamaha Motorsports em 2018.

