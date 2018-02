PIB do Japão avança 0,1% no 4º trimestre de 2017 ante o 3º trimestre

Tóquio, 14 - O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão avançou 0,1% no quarto trimestre do ano passado, na comparação com o terceiro, de acordo com dados divulgados hoje pelo governo. Este é o oitavo trimestre seguido de expansão e, com isso, a economia japonesa tem seu período mais longo de expansão em 28 anos.



A terceira maior economia do planeta cresceu num ritmo anualizado de 0,5% no trimestre encerrado em dezembro, mas num passo muito mais lento de quando subiu 2,2% na comparação anual do terceiro trimestre.



Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam que o Japão crescesse 0,9% na comparação anual do quarto trimestre e avançasse 0,2% na comparação trimestral.



As exportações contribuírem menos com o crescimento geral no final do ano passado, ao passo em que eram ofuscadas por uma alta acentuada das importações. Além disso, os preços mais altos do petróleo também contribuíram por contas mais maiores de importação.



Já o consumo privado, que representa cerca de 60% do PIB, subiu num ritmo anualizado de 0,5% no quarto trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.