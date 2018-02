Morre o cantor Vic Damone

O cantor americano ídolo dos anos 50 Vic Damone morreu aos 89 anos, anunciou sua família nesta segunda-feira.

A morte do cantor ocorreu no domingo à noite, segundo Ed Henry, jornalista da Fox News e amigo da família.

Damone foi um dos ícones do estilo crooner, que enchiam as casas noturnas e muitas vezes eram contratados para cantar diante de orquestras em programas de televisão, antes da chegada do rock'n roll.

Seu primeiro sucesso veio em 1949 com "Again" e foi alçado ao estrelato em 1956, após a gravação de "On the Street Where You Live", do musical "My Fair Lady".

O cantor americano Frank Sinatra dizia que Damone,tinha uma das "melhores vozes do entretenimento".