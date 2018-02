Wall Street fecha em alta, em sessão calma

Wall Street fechou em alta nesta segunda-feira, em uma sessão calma, estimulada pela Apple e pela Boeing, após a forte queda sofrida na semana passada.

O índice industrial Dow Jones subiu 1,70%, a 24.601,27 unidades, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,56%, a 6.981,96 unidades, e o S&P; 500 avançou 1,39%, a 2.656,00 unidades.

"O olho do furacão ficou para trás", opinou Peter Cardillo, da First Standard Financial.

As locomotivas da alta foram Apple (+4,37%) e Boeing (+3,30%),

O mercado, que na semana passada recuou 9,5%, "voltou a levar em conta considerações fundamentais. Os resultados de empresas estão bem encaminhados, e esperamos diversos dados econômicos nesta semana", disse William Lynch, da Hinsdale Associates.

O mercado de títulos "enfraqueceu durante a sessão, o que abriu o caminho para a compra de ações", apontou Cardillo.

Após subir durante a noite a um rendimento a 2,983%, o maior em quatro anos, o lucro dos bônus do Tesouro a 10 anos se estabilizou a 2,855%, contra 2,851% de sexta-feira, enquanto o dos bônus a 30 anos caiu a 3,144%, contra 3,160% da sessão anterior.