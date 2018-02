Press Release from Business Wire : Nordson EFD

Nordson EFD, uma empresa Nordson (NASDAQ: NDSN) e fabricante líder mundial em sistemas de dosagem de precisão para fluidos, lança o novo sistema de dosagem automática de quatro eixos da séria RV. O sistema inclui o software proprietário DispenseMotion? e uma câmara de visão inteligente CCD totalmente integrada para obter melhor precisão e controle de posicionamento do fluido em todos os ângulos ao longo do plano de rotação de 360°.

Nordson EFD's 4-axis RV Series automated dispensing robot provides simplified programming with a smart vision camera and proprietary fluid dispensing software. (Photo: Business Wire).

Os robôs de dispensação guiados por visão da EFD utilizam pontos de referência para compensar automaticamente o programa de distribuição e compensar pequenas mudanças na orientação ou localização da peça. O software DispenseMotion? compara a localização atual da peça com um local de referência que é armazenado como um arquivo de imagem no programa. Se o robô detetar até mesmo a menor diferença nas posições X e Y e/ou no ângulo de rotação da peça, ajusta automaticamente a trajetória de distribuição para corrigir a diferença. Isso permite atingir uma maior precisão da posição.

O software da série RV possui um exclusivo assistente de configuração que simplifica a aplicação da ponta para a câmara e compensa a aplicação da ponta para a peça para uma configuração e operação mais rápidas. Também dispõe de uma poderosa câmara CCD que captura imagens de alta definição para visualização em tela e confirmação da rota de distribuição. Quando combinado com o software de distribuição proprietário, a câmara torna o robô dispensador extremamente fácil de programar. A série RV de quatro eixos também oferece uma repetibilidade posicional excecional a +/- 0,008 mm.

"O software DispenseMotion? da EFD permite uma configuração mais rápida devido à sua facilidade de uso e à introdução do assistente de configuração", disse Johnathan Titone, especialista em linha de produtos - Sistemas de Distribuição Automatizada da Nordson EFD. "A câmara CCD integrada permite a visualização da sua rota de distribuição à medida que você define as coordenadas e os parâmetros. Criamos as séries RV de quatro eixos como uma resposta direta à crescente necessidade dos nossos clientes serem mais produtivos ao aumentar a produtividade e os rendimentos iniciais."

Além disso, a série RV possui capacidade de alinhamento da ponta da dispensa e um verdadeiro controle de movimento tridimensional para garantir a colocação de depósitos de líquidos mais precisa, todas as vezes. Tempos de ciclos e lotes mais rápidos e custos de materiais reduzidos são apenas alguns dos benefícios complementares que ajudam os fabricantes a obter uma melhor rentabilidade final.

Para mais informações, visite a Nordson EFD na web em nordsonefd.com/RVSeries, facebook.com/NordsonEFD, ou linkedin.com/company/nordson-efd, envie um e-mail para info@nordsonefd.com, ou ligue para +1 401.431.7000 ou 800.556.3484.

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD desenha e fabrica sistemas precisos de dosagem de fluidos para processos em mesas e linhas de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes possam aplicar a mesma quantidade de adesivo, lubrificante e outro fluido de montagem em cada parte a todo o momento, os sistemas de dosagem EFD ajudam as empresas de uma ampla variedade de industrias, ao aumentar a sua produção, a melhorar a qualidade e a reduzir os seus custos de produção .Outras possibilidades de dosagem de fluidos incluem seringas e cartuchos de alta qualidade para embalar materiais de um e dois componentes juntamente com uma ampla variedades de acessórios, acopladores e conectores para controlo de fluidos em ambientes médicos, biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação de pastas de soldadura especiais para aplicações de dosagem e impressão na indústria eletrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados que se utilizam para a dosagem e processamento de adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para o manuseamento de fluidos, as provas e inspeção de qualidade, assim como para o tratamento da superfícies e cura. Estes produtos são apoiados por uma ampla experiencia em aplicações, serviços e vendas diretas a nível mundial. Servimos uma grande variedade de mercados finais de produtos de consumo não duráveis, duráveis e de tecnologia, incluindo as embalagens, os falsos tecidos, a eletrónica, os produtos médicos, os dispositivos, a energia, o transporte, a construção e montagem e o acabamento de produtos gerais. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio, a companhia tem operações e oficinas de assistência em mais de 30 países. Visite a Nordson na web em www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

