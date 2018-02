Três turistas britânicos morreram em acidente de helicóptero no Grand Canyon

O ministério das Relações Exteriores do Reino Unido informou neste domingo que três turistas britânicos morreram nos Estados Unidos na queda de um helicóptero no Grand Canyon do Colorado.

Outros três britânicos e o piloto ficaram feridos no acidente, que ocorreu por volta das 17h20 deste sábado.

Segundo a imprensa local, o Eurocopter EC130 tinha sido contratado para um tour. Francis Bradley, chefe de polícia dos Hualapai, disse que o acidente ocorreu na parte oeste do Grand Canyon, localizada no noroeste do estado do Arizona.

"A investigação está em andamento", disse Bradley à AFP neste sábado.

O porta-voz da Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês) Allen Kenitzer disse à AFP que o helicóptero ficou "substancialmente danificado".

A FAA e a Junta Nacional de Segurança do Transporte (NTSB) participarão da investigação, assinalou.