EUA: Trump apresenta amanhã plano de infraestrutura de US$ 1,5 trilhão

Washington, 11 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentará nesta segunda-feira seu aguardado plano de infraestrutura. A proposta envolve investimentos de US $ 1,5 trilhão para cumprir uma série de promessas da campanha, mas o financimento de boa parte dos recursos depende muito dos governos estaduais e locais.



O plano da administração está centrado na utilização de US$ 200 bilhões em dinheiro federal para alavancar os impostos estaduais e municipais para melhorar a infraestrutura do país. Trump apontou o estado de "desmoronamento" de estradas e rodovias como um dos motivos para que a economia norte-americana não alcance seu potencial.



Muitos em Washington acreditam que Trump deveria ter começado seu mandato há um ano com um grande programa de infraestrutura, que poderia ter obtido apoio dos dois grandes partidos do país. Fonte: Associated Press.