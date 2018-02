Cuba nomeia novo interlocutor com os EUA

O governo de Cuba nomeou Carlos Fernández de Cossío Domínguez diretor geral de Estados Unidos da Chancelaria, substituindo Josefina Vidal, sua principal interlocutora com Washington nos últimos anos, informou neste sábado uma fonte oficial.

Fernández de Cossío, 58, é um diplomata experiente, e já ocupou o cargo, na década de 1990. Em seguida, trabalhou como embaixador em África do Sul e Canadá.

Josefina, que desempenhou a função por quase 12 anos, teve um papel de protagonista no processo de aproximação com os Estados Unidos iniciado em 2014, no governo de Barack Obama. Em julho passado, foi nomeada embaixadora no Canadá.

O novo diretor assume o cargo em um momento de deterioração das relações bilaterais, restabelecidas em 2015, por causa dos supostos "ataques acústicos" denunciados pelo governo de Donald Trump.

O novo governo americano tomou medidas para recrudescer o embargo econômico que pesa sobre a ilha desde 1962, e, segundo autoridades cubanas, retomou a retórica da Guerra Fria.