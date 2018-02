Organizadores se desculpam e minimizam polêmica dos celulares olímpicos

O presidente do comitê organizador dos Jogos de Pyeongchang (Pocog) enviou neste sábado uma carta pedindo desculpas ao Irã, para minimizar a polêmica dos telefones celulares, que esteve a ponto de desencadear nos últimos dias um incidente diplomático.

"O presidente do Pocog, Lee Hee-beom, enviou hoje uma carta ao chefe de missão do Comitê Olímpico do Irã desculpando-se pelo mal-entendido ligado à distribuição de celulares aos atletas iranianos", explicou o comitê organizador em um comunicado.

"O Comitê Olímpico Internacional confirmou que os atletas iranianos estavam autorizados a receber e manter os aparelhos", assinalou o Pocog.

O COI presenteou na última quarta-feira os atletas participantes com smartphones de última geração da marca sul-coreana Samsung. Mas os participantes de Irã e Coreia do Norte foram inicialmente privados do presente, devido às sanções impostas pela ONU a ambos os países.

Autoridades iranianas protestaram contra a decisão e ameaçaram, segundo a agência oficial Irna, com uma "repercussão nas relações comerciais entre o grupo Samsung e aquele país".

Em seu comunicado de hoje, o Pocog afirma que a empresa "não participou do processo de tomada de decisão ligado à distribuição dos smartphones".