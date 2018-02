Coreia do Sul investiga falhas de informática em sedes olímpicas

Ciberataques ou falhas no sistema de informática? A Coreia do Sul lançou uma investigação para tentar entender por que várias instalações de Pyeongchang-2018 sofreram cortes na internet ontem, durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno, informaram neste sábado os organizadores.

Os problemas na rede começaram no fim da tarde desta sexta-feira, em várias instalações olímpicas, e, em alguns casos, a situação ainda não havia se normalizado hoje, assinalaram os organizadores.

Dado o contexto diplomático sensível destes Jogos, com a presença na Coreia do Sul do vice-presidente americano, Mike Pence, e da irmã do líder norte-coreano, as autoridades não querem correr nenhum risco.

Um grupo de especialistas em segurança na internet do Ministério da Defesa e representantes de outros quatro departamentos foram encarregados de investigar estes cortes, que não prejudicaram a cerimônia de abertura.

"Ainda tentamos descobrir de onde veio o problema", disse uma das porta-vozes do comitê organizador, Nancy Park.