Secretário-geral da ONU pede diálogo a líder da Coreia do Norte

O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou o chefe de Estado da Coreia do Norte, Kim Yong Nam, a empreender um diálogo para pôr fim à crise nuclear durante um encontro na Coreia do Sul, informou um porta-voz da organização nesta sexta-feira.

Kim e Guterres compareceram a um jantar antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de inverno em Pyeongchang na que não estava a poderosa irmã mais nova do líder norte-coreano, Kim Jong Un, assegurou um porta-voz da ONU.

"Teve uma troca breve com o presidente Kim", disse Farhan Haq, funcionário das Nações Unidas.

Guterres reiterou "suas expectativas e esperanças de que todas as partes usem o diálogo para alcançar uma desnuclearização pacífica da península coreana", acrescentou.

Kim lidera a delegação norte-coreana nos Jogos Olímpicos, na que também está a irmã mais nova de Kim Jong Un.

Guterres se reuniu com o ministro de Assuntos Exteriores e embaixador de Pyongyang na ONU. Kim ocupa o cargo de presidente do Presidium da Assembleia Suprema do Povo, o que lhe torna tecnicamente chefe de estado.

O chefe da ONU apoiou com força o descongelamento das relações entre Pyongyang e Seul durante os Jogos Olímpicos, que, segundo ele, poderia ser a base para um diálogo mais amplo.

Em um jantar oficial, organizado pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, Guterres lhe expressou seu "apoio total" para estabelecer "um muito importante desenvolvimento nas relações entre as duas Coreias".

"Esperamos que estes Jogos Olímpicos abram uma janela que permita um compromisso diplomático forte com o objetivo de desnuclearizar a península coreana", declarou Guterres.

A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, qualificou de "distração" a decisão da Coreia do Norte de comparecer aos Jogos Olímpicos, e o vice-presidente Mike Pence não foi ao jantar de sexta-feira.