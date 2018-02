O presidente americano, Donald Trump, anunciou a sanção do acordo votado nesta sexta-feira (9) no Congresso sobre o orçamento federal - medida esta que permitirá a reabertura das operações formais do governo, após o fechamento por cerca de oito horas das áreas não essenciais da administração.

O acordo foi aprovado pelas duas Câmaras do Congresso, depois de intermináveis negociações, e estende o financiamento do governo federal até 23 de março.