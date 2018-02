Vice dos EUA se reúne com líder da Coreia do Sul e reafirma apoio ao aliado

Seul, 08 - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, mostrou um tom mais conciliatório durante sua visita à Coreia do Sul. Ele parabenizou nesta quinta-feira os anfitriões pela organização da Olimpíada de Inverno, além de reafirmar o apoio americano diante da ameaça nuclear da Coreia do Norte. "Nossa determinação de ficar com vocês é inabalável", disse.



O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, qualificou o evento no país como "Jogos Olímpicos da paz". Ele acrescentou esperar que o evento se torne "um caminho que leva ao diálogo para o desnuclearização da Península Coreana".



Pence ainda qualificou a notícia da imprensa de que ele estaria chateado com um crítica de um atleta olímpico abertamente gay como "notícia falsa". No Twitter, o vice-presidente disse que apoia todos os atletas e só deseja a eles o ouro nas competições.



O USA Today informou que Pence ficou incomodado com relatos de que Rippon o havia criticado por supostamente apoiar "terapia de conversão gay". Auxiliares do vice disse que ele nunca apoiou essa prática, rejeitada por organizações médicas e psicológicas. Fonte: Associated Press.