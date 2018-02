Papa elogia desfile conjunto das Coreias nos Jogos de Inverno

O papa Francisco elogiou nesta quarta-feira o desfile conjunto das delegações das duas Coreias previsto para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, um gesto que "dá esperança de um mundo melhor no qual os conflitos sejam resolvidos pacificamente".

"A tradicional trégua olímpica adquire esse ano uma importância especial: as delegações das duas Coreias vão desfilar sob uma única bandeira e competirão como uma única equipe", disse o papa durante sua audiência geral semanal no Vaticano.

"Isso nos dá esperança de um mundo melhor em que os conflitos são resolvidos pacificamente através do diálogo e do respeito mútuo, que é o que também ensina o esporte", acrescentou o argentino.

O papa também enviou saudações ao Comitê Olímpico Internacional, aos atletas que participarão dos Jogos e às "autoridades e povo da península coreana".

Os atletas da Coreia do Norte vão desfilar na sexta-feira juntamente com os da Coreia do Sul na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang-2018.

Um total de 22 atletas norte-coreanos participarão deste evento, a maioria deles na equipe unificada de hóquei no gelo feminino.

A decisão do Norte de participar deste evento, que se realizará a apenas 80 km da fronteira entre os dois países, simboliza os "Jogos de Paz" desejados pelo Sul, após meses de crescente tensão entre os dois países oficialmente em guerra.