Câmara dos EUA aprova lei que financia governo Trump até 23 de março

Washington, 06 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma medida orçamentária paliativa nesta terça-feira que estende o financiamento ao governo de Donald Trump até 23 de março. O projeto prevê gastos maiores com defesa, que seguiria operando sem chances de interrupção até setembro.



A medida, agora, será encaminhada para o Senado, mas não se espera uma aprovação na Casa. Espera-se que os senadores reescrevam o projeto para eliminar os maiores gastos com defesa. Os líderes do Senado esperam selar um acordo para adicionar quase US$ 300 bilhões ao orçamento do Pentágono e de agências nacionais enquanto negociam um acordo sobre o sistema imigratório dos EUA.



Democratas e republicanos já afirmaram que não desejam repetir a paralisação do governo vista no mês passado. No entanto, o presidente americano, Donald Trump, levantou essa possibilidade nesta terça-feira, ao dizer que adoraria ver uma paralisação do governo se seu governo não pudesse cuidar da questão imigratória. Fonte: Associated Press.