Trump deve divulgar plano de infraestrutura na próxima segunda-feira

Washington, 06 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve divulgar na próxima segunda-feira seu plano de infraestrutura de US$ 1,5 trilhão, o que deve ser a prioridade de seu governo neste ano. O projeto deve mostrar dependência dos gastos de governos estaduais e locais, bem como de investidores privados.



Um funcionário da Casa Branca disse que o plano do governo incluiria alguns princípios para gerar investimentos públicos e privados, cortando o processo regulatório de dez para dois anos e descrevendo o financiamento para projetos na zona rural dos EUA. O funcionário falou sob condição de anonimato por não estar autorizado a falar publicamente antes do anúncio oficial.



O governo Trump deseja gerar US$ 1 trilhão em gastos com infraestrutura na próxima década, mas apenas US$ 200 bilhões viriam do governo federal. Em declaração na semana passada, o presidente enfatizou os esforços para simplificar a burocracia em solo americano, tendo em vista que a construção de estradas demora mais de 12 anos para ocorrer, de acordo com ele. "Nós costumávamos construí-las em três meses e agora levamos anos e anos. Vamos mudar isso para um ano idealmente. Dois é nosso objetivo, mas um ano é nossa meta real", disse. Fonte: Associated Press.