Casa Branca diz que deportação de jovens imigrantes não é prioridade

Washington, 06 - O chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, afirmou nesta terça-feira que a deportação de jovens imigrantes conhecidos como "dreamers" (sonhadores) não seria uma prioridade, mesmo que as proteções a esses imigrantes expirem sem um acordo do Congresso para protegê-los.



Em rápida conversa com um grupo de reportes no Capitólio, Kelly disse que, enquanto um imigrante nos EUA, mesmo ilegal, não tenha antecedentes criminais, é provável que permaneça "fora do alcance de qualquer pessoa" por um longo período de tempo. "Eles não são uma prioridade para a deportação", afirmou.



Kelly disse acreditar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estenderia as proteções aos "dreamers" além de 5 de março. Ele também comentou que Trump não pedirá ao Congresso uma extensão a curto prazo desse programa. Fonte: Associated Press.