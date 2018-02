Pesquisa mostra que 53% dos peruanos querem a renúncia de Kuczynski

Lima, 05 - Enquanto a taxa de aprovação do presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, permanece baixa, uma nova pesquisa mostra agora que a maioria dos peruanos acham que ele deve deixar o cargo.



Uma pesquisa da Datum mostrou que 53% dos entrevistados querem que Kuczynski renuncie, ante 43% que acham que ele deve continuar até o final de seu mandato, que se encerra em 2021.



A Datum disse que a taxa de aprovação do presidente está em 22%, ligeiramente maior que os 20% verificados no mês passado. Legisladores da esquerda estão preparando um novo pedido de impeachment de Kuczynski, que vê sua popularidade despencar desde que foi acusado de ligações com o esquema de propinas da Odebrecht e que perdoou o ex-presidente Alberto Fujimori. Fonte: Associated Press.