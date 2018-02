Economia dos EUA está 'excepcionalmente forte', diz a Casa Branca

O presidente americano, Donald Trump, se concentra nos fundamentos de longo prazo da economia, que ainda estão "excepcionalmente fortes", disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, nesta segunda-feira (5), no dia em que a bolsa de Nova York fechou em queda de 4,6%.

"A atenção do presidente está em nossos fundamentos econômicos de longo prazo, que permanecem excepcionalmente fortes", disse Sanders em uma tentativa de enviar uma mensagem de calma aos mercados, após um dia caótico.

A porta-voz citou "o fortalecimento do crescimento econômico dos Estados Unidos, a taxa de desemprego historicamente baixa e os salários dos trabalhadores americanos em crescimento".

Desde que assumiu o poder, Trump reitera dia a dia que os aumentos da bolsa são uma prova de que seu governo está no caminho certo. A Casa Branca o chama de "o salto Trump".

A queda desta segunda-feira do principal bolsa de Nova York ocorreu após um crescimento sustentado dos valores das ações.

"Os cortes de impostos propostos pelo presidente e as reformas regulatórias impulsionarão ainda mais a economia americana e continuará aumentando a prosperidade do povo americano", disse Sanders.

Wall Street tem se situado em um terreno instável na última semana, em meio a preocupações com as elevadas taxas dos bônus do Tesouro e a possibilidade de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) decida mais aumentos da taxa de referência este ano diante do fortalecimento da economia.