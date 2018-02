Atriz Kim Cattrall, de Sex & the City, anuncia morte de irmão desaparecido

A atriz anglo-canadense Kim Cattrall, conhecida por seu papel na série "Sex and the City", anunciou a morte do irmão, neste domingo (4), pouco depois de reportar0 seu desaparecimento e de pedir ajuda nas redes sociais para encontrá-lo.

"É com grande tristeza que eu e minha família anunciamos a morte inesperada do nosso irmão e nosso filho, Chris Cattrall", declarou a atriz em uma mensagem publicada em sua conta no Twitter, acompanhado de uma foto dela com o irmão.

Kim não especificou a causa da morte de Christopher Cattrall, de 55 anos, e pediu respeito à privacidade da família. Ela agradeceu a todos pelo apoio nas redes sociais.

No Instagram, Kim Cattrall chegou a publicar que o irmão, que vivia em Lacombe, na província canadense de Alberta (oeste), estava desaparecido desde terça-feira.

Ela contou que as chaves, o celular e a carteira do irmão haviam sido encontrados na mesa de casa e que a porta de entrada estava aberta. Diante disso, a Gendarmeria Real do Canadá lançou uma busca e investigação.

Hoje, a atriz anunciou que o corpo do irmão foi encontrado, enquanto a rede CBC - citando fontes oficiais - disse que não considera se tratar de uma morte suspeita.