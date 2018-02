Presidente Anastasiades é reeleito no Chipre

O presidente em final de mandato do Chipre, o conservador Nicos Anastasiades, foi reeleito neste domingo (4), ao derrotar o candidato de esquerda Stavros Malas - como apontam os resultados já definitivos.

Anastasiades obteve 55,99% dos votos contra os 44% obtidos por Malas. A taxa de abstenção foi de 26,03%. Cerca de 550.000 eleitores foram convocados às urnas.

Durante sua campanha, Anastasiades, de 71 anos, comprometeu-se a recomeçar as negociações de reunificação da pequena ilha do Mediterrâneo oriental, dividida desde 1974.

No primeiro turno, em 28 de janeiro, o presidente conquistou 35% dos votos contra 30% para Malas, ex-ministro da Saúde apoiado pelos comunistas.

Ambos haviam-se enfrentado no segundo turno da eleição de 2013, vencida com folga por Anastaiades.

Membro da União Europeia (UE) e da zona do euro, a República do Chipre exerce sua autoridade sobre dois terços do território total da ilha, onde vivem os greco-cipriotas.

No terço do norte residem os turco-cipriotas, administrados pela República Turca do Norte do Chipre (RTNC), autoproclamada e reconhecida unicamente por Ancara.

Promovidas pela ONU, as últimas negociações do Chipre fracassaram há seis meses. Esse processo aumenta cada vez mais o ceticismo da população.

Malas, de 50 anos, criticou o presidente por não ter-se dedicado o bastante às negociações.